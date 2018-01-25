Жители города-спутника Минска добились горячей воды и отопления 25.01.2018, 8:39

Чиновники засуетились только после публикации в независимых СМИ.

На следующий день после публикации в СМИ материала о проблемной новостройке в Дзержинске туда приехала комиссия из Миноблисполкома. Людям уже дали горячую воду и начали устранять другие неполадки, рассказали tut.by местные жители.

— У нас процесс пошел, батареи горячие, вода тоже, — пишут жители новостройки на Тихой, 11 в городе Дзержинске.

Старшая по первому подъезду Анастасия, которая устраивала нам экскурсию по дому, рассказала, что на следующий день после публикации к ним приехало начальство из области.

В комиссии был в том числе председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Андрей Тараруев. Собрались также подрядчики, местное руководство и представители ЖКХ Дзержинского района.

— Около 10 часов утра приехали специалисты из ЖКХ, привезли два МАЗа с песком и засыпали его в подвал. Чтобы к приезду комиссии там было сухо.

Когда собралось все руководство, люди предложили посмотреть на территорию за домом, где после стройки осталась большая яма. Мамы переживают, что здесь постоянно гуляют дети, а эта зона никак не огорожена и не засыпана.

— Яму сказали засыпать, но пока морозы, этого сделать не могут. Поэтому распорядились поставить решетки.

Тогда местные попросили сходить в подвал, где из-за стоков канализации по всему подъезду разносился неприятный запах.

— Артюшкевич (председатель Дзержинского райисполкома. — ред.) начал возмущаться и говорить, что жильцы виноваты сами, потому что выбрасывают в канализацию памперсы, мусор и сливают отходы. Мол, поэтому все забивается и плохо пахнет. А в подвале, говорит он, сухо. Председатель комитета из Миноблисполкома попросил, чтобы посветили в подвале фонариком, и все увидели, что там лужи и капает с трубы.

Анастасия говорит, что трубу починили сразу же. Подвал почистили и засыпали хлоркой. Потом там до ночи работали специалисты из ЖКХ.

— У нас появилась горячая вода. Когда включаешь, сразу же почти кипяток, сливать не надо. Появилась моментально после приезда комиссии. Как они объяснили, в узле замерзал кран, его просто надо было утеплить.

Также комиссия прошлась по квартирам, которые попали на фотографии в СМИ.

— Нам рассказали, как выставить отопление в квартире. Мы отрегулировали вентили, и тепло теперь циркулирует равномерно. А у кого неполадки — приедет бригада. Ключи от теплосчетчиков теперь будут храниться у меня. Фирма, которая устанавливала счетчики, хочет взять их на обслуживание. Мы уже передали документы, скоро заключим с ними договоры и тогда следующий отопительный сезон будем платить через эту фирму, — рассказывает Анастасия.

Что же касается влаги на окнах, то тут все же виноваты жильцы, потому что помещение надо проветривать, чтобы не скапливался конденсат. Вопросы с балконами будут решать на месте мастера и бригада специалистов.

Вытяжки, по словам представителей из комиссии, работают нормально. Но пока не заселится весь дом, проверить их работу сложно.

— Остальное еще устраняют. Будем смотреть, что сделают в течение трех месяцев. Но все акты теперь будут уходить в область.