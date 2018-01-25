Дмитрий Дрозд: Зачем заблокировали «Хартию»? Хотят провести девальвацию на 300%? 5 25.01.2018, 8:43

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Власти всегда блокировали самый популярный независимый ресурс не просто так.

Сайт Charter97.org теперь хочется читать с еще большим интересом – как раньше слушали «Голос Америки». Об этом в «Фейсбуке» написал белорусский историк, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Дрозд:

«Мне понадобилась одна минута, чтобы «Хартия'97» опять открывалась. Так даже интереснее - помните, как слушали в детстве вражеские голоса? О! Ни шум, ни страх, ни поздняя ночь... - ничто не мешало слушать часто совсем неинтересные новости...

Наверно, единственный смысл подобного шага - это отчитаться перед Лукашенко - чтоб он на своем айфоне набрал привычное «Хартия'97» - а ему выдало: заблокировано!!! И он счастливый и спокойный понял, что теперь его покой до самой его смерти никто не будет нарушать: с независимой прессой покончено!

Конечно, мир отреагирует – новые санкции введут, десяток чиновников - начиная с министра информации, забудут на время о заграничных поездках.

А народ, быстро освоит новые правила жизни - как читал (о чем свидетельствуют данные подсчетов посещений сайтов) так и будет читать «Хартию». Даже те, кто не читал, - будут. Это как фильм запрещенный про Сталина - все сейчас ищут, где скачать - а так бы никто про него и не знал...

Интересно, на самом деле, другое. Раньше «Хартию» блокировали в период массовых акций протеста и прочих волнений. Что такое хотят власти сделать в ближайшие дни, что они заблокировали «Хартию»? Объявить референдум по изменению конституции? Объявить о введение наследственной монархии? Провести девальвацию на 300%? Что?»

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.