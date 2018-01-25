Минчане: Многим кроссовер нужен только для того, чтобы парковаться где попало 2 25.01.2018, 8:56

В столице продолжается противостояние пешеходов и водителей.

В редакцию Onliner.by обратился читатель Андрей. Он пожаловался на то, что регулярно сталкивается с неудобствами из-за автомобилей, припаркованных на тротуаре. Причем мужчина подметил одну особенность: на пешеходных дорожках чаще стоят машины покрупнее — на таких удобнее въезжать на бордюры.

— Каждое утро, когда я выхожу из дома, я вынужден по сугробу обходить один и тот же автомобиль — Kia Sportage. Водитель облюбовал себе место на тротуаре под деревом и каждый раз паркуется именно там. А то, что его из-за этого не обойти, — кому какое дело? Зато человеку удобно. Мне кажется, многим кроссовер нужен только для того, чтобы парковаться где попало, — пожаловался Андрей.

Он не единственный, кто жалуется на водителей в Минске. Кто-то не находит места для парковки в соответствии с ПДД, другие даже не пытаются искать. Очередной подобный пример прислала читательница Анна. Водитель Porsche Cayenne оставил машину у самой двери подъезда. Читательница утверждает, что другие варианты для парковки во дворе были.

Другой читатель сфотографировал Toyota Tundra, стоящую у пешеходного перехода. Фото сделаны на парковке возле супермаркета на улице Лопатина в Копище.

— Около 18:30 такая «Тундрочка» припарковалась. Через минут 10 все еще стояла. Бедная, не поместилась на парковку, наверное, — посочувствовал автор снимков.

Остановка и стоянка транспортных средств запрещаются на пешеходных переходах и ближе 15 метров от них на дороге в обе стороны (п. 143.3 ПДД)

Пользователь нашего форума с ником 22ПАВЛИК22 заметил автомобиль Audi Q3, который въехал на бордюр на улице Богдановича в Минске.

Ранее в МИДе заявляли, что сотрудники дипмиссий, пользующиеся привилегиями и иммунитетами, обязаны без ущерба для своих привилегий и иммунитетов уважать законы и постановления государства пребывания. То есть ПДД соблюдать нужно.

Остановка и стоянка транспортных средств запрещаются на тротуарах, кроме специально отведенных мест, обозначенных дорожным знаком «Место стоянки» (п. 143.14 ПДД)

Серию снимков прислал пользователь форума с ником svat1. Читатель возмущен тем, что водители въезжали на бордюр, чтобы припарковаться, в то время как совсем неподалеку есть парковка гипермаркета и платная автостоянка.