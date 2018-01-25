Джемилев: Россия переселила в Крым до миллиона своих граждан 25.01.2018, 8:58

Мустафа Джемилев

Фото: un.org

Лидер крымских татар выступил в ПАСЕ.

Власти России с момента аннексии Крыма переселили на полуостров до миллиона граждан РФ. Об этом говорится в выступлении уполномоченного президента по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, которое было подготовлено к сессии ПАСЕ и текст которого опубликован в Facebook политика.

По словам Джемилева, политика Кремля по вытеснению из Крыма коренного населения и заселению его россиянами вызывает "особое беспокойство".

Лидер крымскотатарского народа отмечает, что оккупанты тщательно засекретили данные о перемещении населения на полуостров.

"Но анализ даже открытых источников свидетельствует о перемещении (Россией) в Крым за четыре года оккупации от минимум 500 тысяч до одного миллиона своих граждан", - сообщил Джемилев.

Он напомнил, что подобные действия, в соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского населения в военное время 1949 года, относятся к разряду военных преступлений.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.