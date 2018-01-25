Леонид Кулаков: «Хартия’97» для белорусов – как глоток воздуха 25.01.2018, 9:10

Леонид Кулаков

Как бы власти ни старались, сайт будет жить, а люди – праздновать столетие БНР.

Объединение демократических сил Беларуси к празднованию 100-летия БНР, которое освещает сайт Charter97.org, явно не понравилось Лукашенко. Об этом в комментарии Charter97.org заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков:

- Сайт «Хартия’97» для белорусского человека – как глоток воздуха. Народ с большим интересам читает новости на этом сайте. Похоже, что власти не хотят, чтобы «Хартия’97» оповещала объединение политических сил к празднованию 100-летия БНР.

Как мы сами видим, все оппозиционные партии и организации сели за круглый стол и начали договариваться. Властям выгодно было видеть оппозицию разрозненной - а тут такое произошло, что явно не понравилось Лукашенко.

Как бы ни пытались власти задушить «Хартия’97» и не позволить отпраздновать столетие БНР, у них ничего не выйдет. «Хартия’97» всегда будет жить и народ все равно выйдет на празднование на главную площадь столицы. Правда независимых журналистов, всегда больно бьет по имиджу лукашенковской власти.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.