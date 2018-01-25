Трамп призвал Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии 25.01.2018, 9:13

Президент США позвонил правителю Турции.

В среду президент США Дональд Трамп предупредил президента Турции Реджепа Эрдогана, что продолжающиеся операции его армии в Сирии грозят перерасти в столкновения между турецкими и американскими войсками. Эрдоган потребовал от Вашингтона прекратить поддержку боевых формирований сирийских курдов, сообщает svoboda.org.

Обмен мнениями произошел в ходе телефонного разговора, сообщил Белый дом.

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что операции турецкой армии в Сирии вредят совместной вооруженной борьбе с группировкой ИГ. Кроме того, турецкая авиация наносит удары по предместьям города Манбидж, где развернут контингент американских военных инструкторов, обучающих курдских бойцов.

Разговор Трампа и Эрдогана может означать изменение в политике США, пишут в своих комментариях американские газеты, так как еще накануне высокопоставленные представители администрации дали понять, что встанут на сторону союзника по НАТО Турции в ее противостоянии с курдами, несмотря на то, что Вашингтон поддерживал курдов в их антитеррористических операциях в Сирии. Как пишет The New York Times, Белый дом отчаялся в своих попытках убедить Турцию, что вновь создаваемые вооруженные формирования курдов не угрожают ее безопасности, а предназначаются исключительно для защиты курдского населения Сирии.