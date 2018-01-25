В Новополоцке остановили движение автобусов по мосту через Двину 8 25.01.2018, 9:25

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Фото: belta.by

Треснувший мост придется проходить пешком.

Для Калининского моста через Западную Двину в Новополоцке, на котором обнаружили трещины, возведут страховочную опору. Во время этих работ городские автобусы № 6 и № 10 ходить здесь не будут, сообщает портал gorod214.by.

Напомним, вначале на Калининском мосту ограничили движение для грузовиков массой более 38 тонн, а потом — и для транспорта массой свыше 5 тонн. Это касается и городских пассажирских автобусов.

До конца рабочей недели автобусы маршрутов № 6 и № 10 еще будут ходить через Калининский мост, сообщили в диспетчерской Новополоцкого автовокзала. Однако впоследствии мост для них закроют.

Планируется, что автобус № 10 «Новополоцк — Полоцк» будет следовать в Новополоцке по маршруту «пятерки», а в Полоцке пойдет своим путем. Автобус маршрута № 6 «Новополоцк — Боровуха» будет доходить до кольца. А от остановки «Коптево» до остановки «Улица Калинина» мост придется пройти пешком.

Ограничение движения не коснется маршрутных такси. Они возьмут на себя всю нагрузку по перевозке пассажиров.

Движение «шестерки» и «десятки» через мост планируют возобновить после проведения первой очереди работ по его реконструкции. Тогда же ограничение для движения транспорта увеличат с 5 до 10 тонн. Ожидается, что мост восстановят за 2−3 месяца.