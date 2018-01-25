Санкции оставили «Роснефть» без итальянских буровых вышек 4 25.01.2018, 9:47

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Россия теряет стратегические позиции на черноморском нефтегазовом шельфе.

"Роснефть" рискует потерять ключевого стратегического партнера, с которым планировала осваивать нефтегазовый шельф Черного моря, пишет finanz.ru.

Как сообщают "Ведомости", итальянская Eni приостановила работы по бурению поисково-разведочной скважины на совместном с "Роснефтью" проекте - "Западно-Черноморская площадь".

Решение было принято из-за нового пакета санкций США, часть из которых вступила в силу в ноябре, а другая часть начнет действовать с 29 января.

Перед началом работ Eni запрашивала разрешение властей США, рассказала в Давосе председатель совета директоров компании Эмма Марчегалья. По ее словам, разрешение было получено, однако теперь санкционный режим стал жестче, и "пришлось остановиться".

"Мы пытаемся понять, что должны делать", - сказала Марчегалья, добавив, что компания в любом случае будет действовать в рамках согласованной политики Евросоюза.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил ТАСС, что работы по бурению "не приостанавливались".

По договоренностям, Eni - стратегический партнер "Роснефти" с 2012 года - должна была полностью профинансировать геологоразведочные работы в Черном море, запасы которого оцениваются в 600 млн тонн нефти и 100 млрд кубометров газа.

В октябре "Роснефть" отказалась от Южно-Черноморского участка недр: компания на 5 лет приостановила действие своей лицензии на его геологическое изучение, разведку и добычу. В качестве причины были названы санкции и "негативная макроэкономическая конъюнктура".

Напомним, в рамках нового санкционного пакета в Россию запрещено экспортировать, реэкспортировать напрямую или через посредников товары, услуги или технологии, которые могут быть использованы для разведки или добычи нефти на Арктическом шельфе, на сланцевых месторождениях или на глубоководных проектах.

С 29 января те же меры будут распространены на проекты вне территории РФ, в которых попавшие под санкции российские компании, их "дочки" или связанные с ними юрлица владеют долей как минимум в 33%.

В директиве Минфина США, опубликованной в октябре, подчеркивается, что запрещены любые сделки по избежанию санкций, с целью их избежания или направленные на то, чтобы нарушить любой из вынесенных запретов.

Цель новых санкций - "увеличить издержки" для России и "сдержать агрессивное поведение правительства РФ", пояснял ранее Госдепартамент. "Мы продолжаем призвать Россию выполнить обязательства по Минским соглашениям, вывести (свои силы) из Крыма и прекратить вредоносную киберактивность", - говорилось в релизе ведомства.