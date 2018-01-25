Стало известно, сколько банки зарабатывают на забывчивости белорусов 25.01.2018, 10:13

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Штрафы за незакрытый вовремя кредит могут быть в три раза выше ставки регулярных выплат.

Наличие выходов на просрочку может не только негативно повлиять на решение банка о выдаче нового кредита, но и стать незапланированной крупной тратой.

Портал tut.by разобрался, как и какие штрафы банки взимают за просроченную задолженность по потребительским кредитам.

Размер процентной ставки, наличие дополнительных комиссий, страховок, срок и максимальная сумма кредита — все это важные параметры нового займа, но не менее важную роль могут сыграть дополнительные платежи, связанные с исполнением обязательств по кредиту. Единственный способ избежать сюрпризов — внимательно изучить кредитный договор и особенно пункты, в которых прописаны возможные штрафы при образовании просроченной задолженности.

Журналисты изучили штрафы по потребительским кредитам за выход на просрочку. И вот, что узнали:

При образовании задолженности банки могут взимать пеню или неустойку, повышать действующую процентную ставку или выставлять единовременный штраф за каждый факт выхода на просрочку. Чаще всего, банки комбинируют несколько видов штрафных санкций;

пеня, неустойка будут начисляться ежедневно на просроченные проценты или на весь просроченный ежемесячный платеж. Размер такой платы сейчас составляет 0,03 — 0,5% при начислении на ежемесячный платеж или 0,1 — 0,5% при начислении только на просроченные проценты;

повышенная процентная ставка будет действовать для просроченного долга, просроченных платежей. Эта плата в основной массе выглядит как увеличенная в 1,5 — 3 раз действующей процентной ставки. Хотя есть банки, которые к действующей ставке прибавляют 40 — 50% или просто устанавливают определенную фиксированную повышенную ставку для всех договоров;

единовременная плата за факт несвоевременного погашения просроченной задолженности. Это фиксированный штраф, который будет взиматься каждый раз при выходе на просрочку, при этом не будет иметь значения как быстро был погашен долг. Сейчас такой штраф составляет от 5 до 24,5 рублей.

Таблица штрафов за просроченные ежемесячные платежи для потребительских кредитов