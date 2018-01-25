Мининформ скрывает причины блокировки «Хартии'97» 26 25.01.2018, 10:17

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На сайте министерства информации появилось сообщение об ограничении доступа к сайту.

Официальное сообщение о решении заблокировать доступ к Charter97.org появилось на сайте министерства информации утром. Однако чиновники министерства скрывают причины блокировки самого популярного независимого интернет-ресурса, отделываясь общими формулировками.

«Министерством информации Республики Беларусь на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» принято решение об ограничении доступа к информационному ресурсу Сharter97.org.

Данное решение принято в связи с размещением на ресурсе информации, распространение которой запрещено статьей 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Министерство информации в очередной раз обращает внимание всех субъектов информационной сферы на необходимость неукоснительного соблюдения законодательства о средствах массовой информации», - говорится в сообщении.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.