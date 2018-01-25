В Бразилии подтвердили обвинительный приговор экс-президенту 25.01.2018, 10:24

Лула да Силва

Лула да Силва не сможет избираться на руководящий пост.

Федеральный региональный суд Бразилии в среду, 24 января, подтвердил обвинительный приговор бывшему президенту страны Луле да Силве и увеличил срок его заключения. Таким образом политик не сможет принять участие в намеченных на осень президентских выборах, сообщает dw.com.

Летом суд приговорил 72-летнего экс-президента к 9 с половиной годам заключению по обвинениям в коррупции и отмывании денег. В частности, его обвинили в том, что он получил пентхаус в качестве взятки от строительной фирмы OAS за заключение контракта с нефтяной госкомпанией Petroleo Brasileiro (Petrobras). Его дело являлось частью масштабного коррупционного скандала, в котором замешаны крупные бразильские политики.

Суд второй инстанции увеличил срок заключения до 12 лет и одного месяца. Тем не менее Лула да Силва до сих пор находится на свободе, отвергает все обвинения и даже запланировал на следующие дни поездку в Эфиопию. Экс-президент, занимавший высшую должность в государстве с 2003-го по 2010 год, собирается опротестовать новое решение в Верховном суде.