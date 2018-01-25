Искусственный интеллект научился самостоятельно проводить эксперименты по квантовой физике 1 25.01.2018, 10:26

Обучить алгоритм удалось ученым из Университета Инсбрука.

Австрийские физики создали ИИ, который самостоятельно проводит эксперименты с квантовой оптикой, сообщает Science Daily.

В проведенных экспериментах алгоритм сам использовал техники, которые применяются во всех современных лабораториях квантовой оптики. Успех этих испытаний показывает, что у машин в науке и исследованиях могут быть куда более разнообразные роли, чем сегодня. Исследователи из Инсбрука обещают добавить автономности в работу научных лабораторий. Для этого они использовали проективную симуляционную модель для ИИ. Это позволило добавить в алгоритм возможность действовать творчески.

Память такого ИИ хранит множество разных фрагментов опыта, объединенных в единую сеть. Система учитывает как негативный, так и позитивный опыт решения проблем. В результате у алгоритма появляется возможность отмести заранее проигрышные эксперименты и предложить те, которые могут оказаться полезными для науки. Людям останется лишь воссоздать то, что смоделировала и виртуально испытала машина.

Все начинается с пустой лабораторной таблицы для фотонных квантовых экспериментов. Затем искусственный интеллект пытается разработать новые эксперименты. Он помещает на стол зеркала, призмы или разделители лучей. Эти действия могут оказаться бесполезными, но могут и привести к содержательному результату. В последнем случае ИИ «запоминает» более высокую вероятность выполнения подобной последовательности действий в будущем. «Искусственный интеллект выполняет десятки тысяч экспериментов на виртуальной лабораторной таблице. Когда мы проанализировали память машины, мы обнаружили, что некоторые структуры развились», — объясняет физик Хендрик Поульсен Наротп.

Некоторые из этих структур уже известны физикам, они были открыты путем проведенных «вручную» экспериментов. Машина же дошла до них самостоятельно, но гораздо быстрее. Другие результаты являются совершенно новыми и в будущем могут быть протестированы в реальной лаборатории.

ИИ неплохо осваивается в лабораториях. Несколько дней назад стало известно, что робот-ученый открыл новое лекарство от малярии. ИИ обнаружил, что новым антималярийным лекарством может стать вещество триклозан, обычный ингредиент зубной пасты. В ротовой полости триклозан борется с бактериями, ингибируя фермент еноил-редуктазу, которая участвует в производстве жирных кислот.