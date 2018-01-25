«Настоящее время»: Сайту «Хартии-97» нужна солидарность 25.01.2018, 10:36

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Независимый телеканал призвал поддержать Charter97.org.

В Беларуси сайт оппозиционного ресурса «Хартия-97» блокируют почти все операторы связи. Об этом сообщает независимый телеканал «Настоящее время», вещающий из Праги для России, Украины, стран Центральной Азии и Восточной Европы.

В Белорусской ассоциации журналистов отмечают, что провайдеры заблокировали оппозиционный сайт после решения министерства информации, которое внесло его в список ограниченного доступа для поставщиков интернет-услуг. Ресурс доступен за пределами страны.

Редакция сайта «Хартия-97» призвала журналистов, правозащитников и своих читателей к солидарности и попросила распространять информацию о блокировке и о способах ее обходить. В заявлении редакции отмечается, что блокировка самого посещаемого независимого сайта наносит очередной удар по свободе слова в Беларуси и журналисты «Хартии-97» будут защищать сайт всеми возможными способами, в том числе – на международном уровне.

В декабре 2017 года в Беларуси заблокировали сайт «Белорусский партизан». Тогда Министерство информации объяснило свое решение «систематическим нарушением закона о средствах массовой информации». Сайт «Белорусский партизан» создали в 2005 году по инициативе Павла Шеремета. Сайт онлайн-издания уже блокировали в 2010 году – в день президентских выборов.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org находится здесь.