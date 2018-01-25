«Гордон»: Блокировка «Хартии-97» - очередной удар по свободе слова в Беларуси 4 25.01.2018, 11:00

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Фото: pixabay.com

Украинский информационный ресурс сообщил о блокировке Charter97.org.

В Беларуси заблокировали «Хартию-97». Сообщение об этом появилось на сайте вечером 24 января, пишет украинское издание «Гордон».

Отмечается, что его блокируют практически все операторы.

Некоторые провайдеры, в частности, «Атлант Телеком», сообщают пользователям, что сайт попал в списки ресурсов, доступ к которым ограничен: «Если вы видите это сообщение – значит, адрес, на который вы пытались попасть, состоит в списках ограниченного доступа согласно указу президента РБ №60 от 1.02.2010, постановлению оперативно-аналитического центра при президенте РБ №4/11 от 29.06.2010, декрету президента РБ №6 от 28.12.2014 и постановлению оперативно-аналитического центра при президенте РБ и министерства связи и информатизации №6/8 от 19.02.2015».

Журналисты сайта «Хартия-97» назвали его блокировку очередным ударом по свободе слова в Беларуси.

«20 лет с нами боролись власти путем различных репрессий: от блокировок до арестов и убийств журналистов. Мы будем защищать сайт «Хартии» всеми доступными способами, в том числе на международном уровне», – говорится в сообщении.

Главный редактор Наталья Радина предположила в Facebook, что президент Беларуси Александр Лукашенко «знает реальную ситуацию в экономике, если решился на такой шаг».

«Наверняка только «Хартией» они сейчас не ограничатся. Но ничего у них не выйдет. Мы еще повоюем. За нашу и вашу свободу!» – подчеркнула она.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org находится здесь.