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Жители Фаниполя купили новые квартиры, а дом сносят

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  • 25.01.2018, 11:16
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Денежные затраты несет и застройщик, и люди, которым негде жить.

Незарегистрированный дом внезапно появился в Фаниполе! В начале строительства Дзержинский исполком выдал все разрешения и дольщики вложили деньги, но оказалось, что многоэтажка по бумагам не может быть на данной земле, передает «Белсат».

Теперь денежные затраты несет и застройщик, и люди, которым негде жить. А чиновники не могут прийти к единому мнению.

Фаниполь. Зеленая 2Д. Застройщик говорит, что здесь один дом. Но в агентстве по регистрации имущества не верят.


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