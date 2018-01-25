Жители Фаниполя купили новые квартиры, а дом сносят

Жители Фаниполя купили новые квартиры, а дом сносят3
- 25.01.2018, 11:16
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Денежные затраты несет и застройщик, и люди, которым негде жить.
Незарегистрированный дом внезапно появился в Фаниполе! В начале строительства Дзержинский исполком выдал все разрешения и дольщики вложили деньги, но оказалось, что многоэтажка по бумагам не может быть на данной земле, передает «Белсат».
Теперь денежные затраты несет и застройщик, и люди, которым негде жить. А чиновники не могут прийти к единому мнению.
Фаниполь. Зеленая 2Д. Застройщик говорит, что здесь один дом. Но в агентстве по регистрации имущества не верят.