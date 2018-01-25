Аркадий Бабченко: Европа раскачивается медленно, но неотвратимо 3 25.01.2018, 11:12

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Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

Организованное сопротивление Кремлю на Западе будет возрастать.

"Генштаб Британии призвал изучить слабые стороны России", - пишет для издания "Обозреватель" российский независимый журналист Аркадий Бабченко.

"Запад должен изучить слабые стороны России, чтобы противостоять ей. Об этом заявил глава генштаба Вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер.

Он также отметил, что союзники должны определить наиболее уязвимые точки Москвы, чтобы иметь возможность в случае необходимости "действовать асимметрично". "Следует выявить наши собственные уязвимости к российскому влиянию и дезинформации, после чего решительно действовать против этого. Мы должны продемонстрировать нашу решительность", — заявил британский генерал.

По словам Картера, у России "нет единой модели для конфликта с НАТО". "Они используют мультимодальный подход с применением обычных, нетрадиционных и ядерных компонентов — гибридный вариант, при котором могут быть использованы маленькие зеленые человечки, большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты. Их мышление гибко — их Генштаб способен меняться, развиваться, с легкостью усваивать уроки", — подчеркнул глава генштаба Британии.

Приятно, когда люди все-таки начинают осознавать то, что ты пытался втолковать им годами. Да, Россия способна меняться, действовать гибко, применять гибридные технологии. Да, они не дураки. Да, они сильны. Да, именно поэтому их надо изучать, анализировать и максимально эффективно противостоять. И, да - показать решительность, это вообще первое, что необходимо делать, когда сталкиваешься с гопниками.

Европа раскачивается медленно, но раскачивается.

Неотвратимо".