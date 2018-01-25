Два белорусских альпиниста пропали на Эльбрусе

Два белорусских альпиниста пропали на Эльбрусе1
- 25.01.2018, 11:34
Уже начались поисково-спасательные работы.
На горе Эльбрус пропали два альпиниста из Беларуси. Об этом сообщили в МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Сообщение о том, что группа из двух человек не выходят на связь с 17 января поступила спасателям сегодня утром.
В МЧС уточнили, что туристическая группа не зарегистрирована.
«В 10.00 на поисково-спасательные работы, на восточной стороне горы Эльбрус, выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в количестве 8 человек личного состава и 1 единицы техники», — рассказали в МЧС.