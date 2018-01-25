Два белорусских альпиниста пропали на Эльбрусе 1 25.01.2018, 11:34

Уже начались поисково-спасательные работы.

На горе Эльбрус пропали два альпиниста из Беларуси. Об этом сообщили в МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Сообщение о том, что группа из двух человек не выходят на связь с 17 января поступила спасателям сегодня утром.

В МЧС уточнили, что туристическая группа не зарегистрирована.

«В 10.00 на поисково-спасательные работы, на восточной стороне горы Эльбрус, выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в количестве 8 человек личного состава и 1 единицы техники», — рассказали в МЧС.