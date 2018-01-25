Телеканал «Дождь»: В Беларуси заблокировали сайт «Хартия-97» 2 25.01.2018, 11:24

1,379

Независимый российский телеканал призвал к солидарности с Charter97.org.

Редакция оппозиционного белорусского ресурса «Хартия-97» (Charter97.org) сообщила, что сайт блокируют почти все операторы связи, передает российский независимый телеканал «Дождь».

С 24 января сайт «Хартии» включили в список ограниченного доступа для провайдеров на основании решения Министерства информации. В связи с этим блокировать должны доменные имена charter97.org, charter97. eu и charter97.info. Ресурсы доступны за пределами Беларуси.

«Решение принято», — прокомментировал ситуацию газете «Наша Ніва» замминистра информации Игорь Луцкий. Официальное заявление министерство сделает 25 января, пообещал он.

Редакция сайта «Хартия-97» призвала журналистов, правозащитников и своих читателей к солидарности и попросила распространять информацию о блокировке и о способах ее обходить. «Блокировкой самого посещаемого независимого сайта нанесен очередной удар по свободе слова в Беларуси. 20 лет с нами боролись власти путем различных репрессий: от блокировок до арестов и убийств журналистов. Мы будем защищать сайт «Хартии» всеми доступными способами, в том числе на международном уровне», — говорится в ее заявлении.

В декабре 2017 года Министерство информации решило заблокировать сайт «Белорусский партизан», обвинив издание в систематических нарушениях закона о СМИ.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org находится здесь.