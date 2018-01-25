Директор «Белшины»: В прошлом сезоне бюджет клуба был в районе $500 тысяч 25.01.2018, 11:46

Футбольный клуб старается погасить долги.

Директор «Белшины» Александр Агранович в интервью tribuna.com рассказал о прошлогоднем бюджете клуба и погашении долгов.

— Главная проблема, которая требовала экстренных мер?

— Да все вместе было важным: и спортивная часть, и хозяйственная. Все было разбалансировано. Короче, плохо было… После потрясений 2016-го надо было стабилизировать работу клуба и наладить отношения с АБФФ и с другими субъектами хозяйствования, с которыми работаем. Нужно было сделать так, чтобы на предприятиях поняли, что мы хотим от них и что можем дать взамен. И уже в первом квартале 2017 года дела пошли на поправку.

— Насколько большими были долги?

— Задолженность перед другими предприятиями, накопившаяся за 2015 и 2016 годы, равнялась годовому бюджету клуба. Чтобы вы понимали порядок цифр, скажу, что в прошлом сезоне бюджет «Белшины» был в районе 500 тысяч долларов.

С тех пор размер долга уменьшился примерно в два раза. В этом году ставим перед собой задачу снизить еще больше. К сожалению, к нулю прийти не сможем. Но даже это позволит уверенно смотреть в 2019 год. Будет стабильность.

— За счет чего это стало возможным?

— Я просто знаю, как это делать. Ничего мудреного нет. Обычная планомерная работа. Только и всего.

Хотя поначалу приходилось постоянно объяснять руководителям предприятий, что клуб теперь живет по-новому. Говорил с людьми честно, говорил правду и подкреплял делами. Люди должны были не только поверить, но и понять, что мы пришли не обманывать, а сотрудничать. Повторюсь, это обычная работа.