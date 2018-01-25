Delfi о блокировке Хартии 3 25.01.2018, 11:51

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Сharter97.org призывает журналистов, правозащитников и читателей к солидарности.

В Беларуси провайдеры заблокировали сайт Charter97.org после решения Министерства информации, пишет Delfi.

«Блокировкой самого посещаемого независимого сайта нанесен очередной удар по свободе слова в Беларуси. 20 лет с нами боролись власти путем различных репрессий: от блокировок до арестов и убийств журналистов.

Мы будем защищать сайт «Хартии» всеми доступными способами, в том числе на международном уровне», - заявили создатели сайта Charter97.org и призвали призвали журналистов, правозащитников и читателей к солидарности.

Главный редактор cайта «Хартия’97» Наталья Радина говорит, что Лукашенко в связи с ухудшающейся экономической ситуацией, вероятно, боится очередной волны протестов, такой, как была прошлой весной, пишет сайт Polskie Radio.

По словам Радиной, сайт Charter97.org очень популярен, число читателей увеличилось после того, как редакция переехала в Варшаву:

- У нас более 3 миллионов уникальных пользователей в месяц и 50 миллионов просмотров, - говорит Наталья Радина.

Неизвестно, почему именно сегодня интернет-портал был заблокирован. Главный редактор полагает, что решение было принято намного раньше, а именно сегодня его привели в действие. На своем веб-сайте и в социальных сетях Charter97.org публикует методы обхода блокировки для жителей Беларуси.

«Бесконечным потоком идут звонки, письма, сообщения из-за блокировки «Хартии’97». Видимо, Лукашенко знает реальную ситуацию в экономике, если решился на такой шаг. 20 лет нас блокировали, подвергали уголовному преследованию, сажали в тюрьму, убили основателя сайта Олега Бебенина. Наверняка, только Хартией они сейчас не ограничатся. Но ничего у них не выйдет. Мы еще повоюем. За нашу и вашу свободу!», - написала Радина в «Фейсбуке».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org находится здесь.