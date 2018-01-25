Суд оправдал витебчанку по делу о домашних родах 4 25.01.2018, 12:01

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Ольга Степанова

Фото: Игорь Матвеев/tut.by

Ольга Степаноа будет требовать компенсацию за четыре месяца в СИЗО.

Витебский областной суд 25 января огласил приговор по уголовному делу о домашних родах, после которых у 31-летней жительницы Санкт-Петербурга, уроженки Витебска Ольги Степановой умерла новорожденная дочь, пишет tut.by.

Суд признал Степанову невиновной в причинении смерти по неосторожности — и оправдал за отсутствием состава преступления. По словам адвоката обвиняемой (дело рассматривали в ее отсутствие), суд признал за Ольгой Степановой право на возмещение со стороны государства морального и материального ущерба. И женщина будет заявлять требование о компенсации.

Сумма иска обвиняемой к государству еще не определена.

В СИЗО Ольга Степанова провела 4 месяца и один день — с 6 мая по 7 сентября 2017 года. Мера пресечения была изменена после оглашения обвинительного приговора судом первой инстанции — Ольгу тогда освободили в зале суда.

Как ранее поясняли нам юристы, оправданный судом человек, вынужденный во время следствия содержаться в СИЗО, может претендовать на возмещение физического, материального и морального вреда. Этот порядок установлен Уголовно-процессуальным кодексом. Требования о возмещении могут быть предъявлены в течение трех лет.

С заявлением о возмещении Ольга Степанова может обратиться в суд, как только оправдательный приговор вступит в законную силу — то есть через 10 дней (если он не будет обжалован стороной обвинения). Быть ей самой для этого в стране не нужно — достаточно адвоката с доверенностью на представление интересов.

Сумма компенсации в белорусском законодательстве четко не определена и зависит от многих факторов. Это и обстоятельства дела, и то, сколько человек находился под стражей, болел ли он, сколько денег потерял. Физический вред получится взыскать, если во время содержания человек, например, болел, материальный — если потерял доход, предположим, зарплату, или с его бизнесом что-то случилось. По опыту юристов, получить можно до 10 тысяч долларов, деньги выплачивают без проблем.