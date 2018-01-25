Умерла певица Людмила Сенчина 4 25.01.2018, 12:15

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Людмила Сенчина

Фото: ТАСС

Народная артистка России скончалась в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни.

Об сообщил журналистам продюсер Людмилы Сенчиной Владимир Андреев, пишет bbc.com.

Сенчина родилась в Николаевской области Украины. Как позднее вспоминала артистка, ее отец в документах при регистрации указал дату ее рождения как 13 января 1948 года, однако настоящим днем ее рождения является 13 декабря 1950 года.

Певица училась в музыкальном училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова и прославилась после участия в телепрограмме "Голубой огонек" в 1970 году с песней "Золушка" Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника.

Позднее Сенчина рассказывала в интервью, что успех песни оказался для нее полной неожиданностью, а также признавалась, что изначально ей не нравилась эта песня, и она исполнила ее, поддавшись на уговоры.

За "Золушкой" последовали другие популярные композиции, написанные известными советскими композиторами и поэтами: "Добрая сказка", "Колыбельная", "Полынь", "Целую ночь соловей нам насвистывал…"

Всего за все время своей музыкальной карьеры Людмила Сенчина выпустила восемь альбомов и один песенный сборник.

Помимо эстрадного творчества Сенчина много снималась в кино. В числе фильмов с ее участием - "Волшебная сила искусства" (1970), "Шельменко-денщик" (1971), "Вооружен и очень опасен" (1978).

В 1986 году певица приняла участие в советско-американском музыкальном спектакле "Дитя мира", показанном в США.

Сенчина неоднократно становилась лауреатом телевизионного фестиваля "Песня года", в 2002 году она стала народной аритсткой России, а в 2003 году получила звание заслуженной артистки Украины.