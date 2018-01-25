Белорус в Нидерландах: После 15 лет жизни в этой стране верю в чудеса 4 25.01.2018, 12:23

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Никита Прилепский отправил 300 резюме, прежде чем получить работу мечты.

Выучил голландский за три месяца, чтобы остаться в школе

В 16 лет Никита Прилепский мог спокойно остаться в Минске с бабушкой: он учился в гимназии, играл на аккордеоне и подрабатывал диджеем. Однако решил не оставлять маму в малознакомой стране. И оказалось, что интуиция не подвела парня: отношения у мамы с отчимом были прекрасные только на расстоянии, на деле же супружеская жизнь не заладилась… Они расстались, пишет kp.by.

Никите пришлось самому решать вопрос с продолжением образования, ведь в Беларуси он закончил только 10 классов.

- Договорился о встрече с директором гимназии. На английском сказал ему: «Я парень из Беларуси, хочу учиться у вас!» Отказать они мне не могли, потому что я имел право посещать голландскую школу. Мы договорились: если я сдаю экзамены, то остаюсь в гимназии. Язык голландский я не знал. Экзамены были уже через три месяца! С психологической точки зрения это было ужасно. Шли уроки, а я ничего не понимал. Брал учебник по истории и каждое слово переводил в словаре. На один абзац уходило полчаса. Учился с утра до вечера и еще подрабатывал в ресторане, - смеется Никита.

Голландский Никита освоил за три месяца и успешно сдал все экзамены. Однако приключения белоруса только начинались. Отчим-голландец начал угрожать, что вышлет и маму и сына из страны.

Директор гимназии, где учился Никита, подготовил речь на русском языке и вручил специальную медаль.

- Если бы я вернулся тогда в Минск, то сразу бы пошел в армию. Моя голландская одноклассница узнала о ситуации, рассказала своим родителям, и они помогли мне - прописали меня у себя. Если бы даже мой отчим написал заявление об отказе от ответственности, маму бы выслали, а меня нет.

- Это удивительно! Что чужие люди помогли иностранцу…

- После 15 лет жизни в этой стране верю в чудеса! Люди видели, что я нормальный парень, но просто так сложилась ситуация. Почему бы не помочь? А вот отчим на радостях упаковал наши с мамой вещи и перевез нас в Роттердам, там жила моя тетя из Беларуси.

«Остался на улице - кормили коллеги из ресторана»

В Роттердаме Никита перевелся в другую гимназию и подрабатывал в греческом ресторане. А через полгода спокойной жизни родственники попросили парня… уехать.

- Я оказался фактически на улице, но, к счастью, маму они не выставили. В супермаркете наткнулся на объявление о сдаче комнаты. За комнату просили 250 евро - и в ресторане я получал 250 евро. Легкая математика - все сходится, - смеется Никита. - Потом мы с коллегой нашли двухкомнатную квартиру на двоих.

Мама Никиты переехала к нему и стала подрабатывать в свадебном ателье - в Минске она была учителем труда в школе. Чуть позже семья сняла отдельную квартиру… но, как выяснилось, у злостного неплательщика коммунальных услуг. Из-за долгов государству жилье опечатали, и им пришлось снова переезжать.

В это время в гимназии начинались экзамены. Директор-голландец в очередной раз пошел навстречу эмигранту и разрешил пройти испытания после того, как решится квартирный вопрос.

- Мне было очень приятно, что, когда вручали дипломы, директор гимназии подготовил речь для меня на русском языке и вручил специальную медаль со словами: «Этот парень прошел через многие испытания, но все-таки получил диплом. Молодец!»

После окончания гимназии Никита поступил в Роттердамский университет Эразма. Экзамены в университет сдавать не нужно, если ты выпускник гимназии. Но там амбициозный белорус проучился только два года.

- Мне не хватило количества заработанных за два года баллов, чтобы перевестись на третий курс и получить степень мастера. К сожалению, не получилось совместить и работу и учебу днем. Поэтому потом я перевелся в институт и четыре года учился по вечерам. Получил степень бакалавра по специальности «Недвижимость. Инвестиции».

Никита смог купить трехэтажный дом в Роттердаме, есть автомобиль и мотоцикл. Сейчас он планирует купить еще дом в Испании.

Получил работу, открыл магазин и купил дом

В Нидерландах принято устраиваться на работу через агентство.

- Я отправил 300 резюме, прежде чем сменил работу менеджера в ресторане. На 301-е резюме меня пригласили на собеседование в IT-компанию, - смеется Никита. - Оно прошло успешно, и мне предложили контракт на должность системного инженера. Первые полтора года работал в парламенте в Гааге. Это был очень интересный проект - познакомился со всеми министрами Нидерландов. Потом международная компания Т-Mobile выкупила всю нашу команду, и вот уже 5 лет я работаю здесь. Обожаю свою работу.

Сегодня Никита может с легким сердцем сказать, что в его жизнь пришли спокойствие и достаток. Последние 5 лет он получает зарплату выше средней, помимо основной работы он еще открыл онлайн-магазин по продаже меда. Белорус признается: он много работает, поэтому и получает соответственную отдачу. За эти годы Никита смог купить трехэтажный дом в Роттердаме, есть автомобиль и мотоцикл. Сейчас он планирует купить еще дом в Испании.

- Так понимаю, что сейчас ты доволен своей жизнью. Нет терзаний?

- Несколько лет назад абсолютно случайно наткнулся на книгу Ошо «Храбрость». Она и посадила зерно, которое прорастало, пока со мной все это происходило. Я начал жить по другим правилам: отпустил контроль над всем. Если не идет, значит, не твое. После того как начал применять это правило ко всему, у меня жизнь упростилась. Я перестал над собой издеваться, в конце концов. Причем это касается абсолютно всех сфер жизни. Все время пытаюсь донести людям три правила. Первое - слушайте свой внутренний голос, потому что он всегда говорит истину. Второе - читайте или слушайте книги. И третье - занимайтесь спортом. Сейчас, когда отбросил все ненужное - например, я не смотрю телевизор и не читаю новости - успеваю заниматься боксом, крав-мага и танцевать…кизомбу.

Никита не смотрит телевизор и не читает новости, зато успевает заниматься боксом, крав-мага и танцевать…кизомбу.

«Не могу встречаться с голландками - над чем мы будем смеяться?»

В Нидерландах эмигрантам приходится несладко. Средняя зарплата здесь 1600 евро. В семье должны работать двое, иначе по счетам будет сложно расплатиться. Голландцы либо снимают жилье, либо приобретают его в ипотеку. Аренда двухкомнатной квартиры на коммерческом рынке обходится от 1000 до 1500 евро. Можно снять государственное жилье - это будет в два раза дешевле, но ждать в очереди такую недвижимость придется 5 - 7 лет.

- Какие черты характера можно было бы перенять белорусам у голландцев?

- Планирование. Для славянского человека это звучит, как будто быть роботом. Например, голландцы ходят в магазин один раз в неделю. У них есть бюджет 200 евро в месяц на продукты, и они за него никогда не выйдут. Они покупают продукты только по акции. Среднестатистический голландец думает так: «Сегодня скидка на курицу и говядину, значит, на этой неделе мы это и будем есть». Они планируют каждый свой шаг.

- То есть в эту пятницу иду в отрыв!

- Будешь смеяться, но да! Вот у меня нет голландской девушки, потому что не могу встречаться с голландками. Во-первых, язык. Я неплохо говорю по-голландски, но вот подколоть не смогу. Как жить с человеком без юмора? Голландки очень хорошие и симпатичные и пахнут вкусно, но не то! Нет этой белорусской изюминки. Я пробовал - быстро скучно становится. А зачем над собой издеваться?

Молодой человек пока без пары. Говорит, в голландках нет белорусской изюминки.

- На свиданиях каждый платит сам за себя?

- Недавно меня пригласили на телепрограмму «Свидание вслепую». Оно было в ресторане. В конце шоу надо было расплатиться. Естественно, заплатил я, но они всегда предлагают платить пополам. Женщины показывают мужчине, что самостоятельные. Это так и есть! Но когда голландка идет на свидание со славянским парнем и парень приходит с цветами и ведет ее в ресторан - она в восторге! Потому что к ним местные мужчины так не относятся.