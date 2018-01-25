Станислав Шушкевич: Желаю «Хартии-97» успеха в борьбе за свободу слова 4 25.01.2018, 12:33

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Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Первый глава независимой Беларуси поддержал сайт Charter97.org.

Белорусская власть очень не любит, когда кто-то пишет про нее правду. Но у сайта Charter97.org все равно получится доносить объективную информацию до белорусов.

Об этом в комментарии Charter97.org заявил первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич:

- Меня очень расстраивает, что сегодня не могу почитать новости на сайте «Хартия-97».

Белорусская власть не любит, когда про нее говорят правду. Лукашенко любит только, когда его хвалят собравшиеся вокруг него холуи и приспешники. Только на этом он и держится. А когда кто-то говорит правду, то ему это очень не нравится. А «Хартия-97» как раз и вскрывала то, что очень хотели бы утаить власти.

Готов сделать все, что в моих силах и от меня зависит, для разблокировки «Хартии-97». Желаю команде сайта «Хартия-97» и главному редактору Наталье Радиной успехов в борьбе за свободу слова. Все у вас получится!

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.