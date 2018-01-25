Еврокомиссар Йоханнес Хан посетит Беларусь 30 января

Еврокомиссар Йоханнес Хан посетит Беларусь 30 января2
- 25.01.2018, 12:51
Визит запланирован на фоне блокировки властями крупнейшего независимого ресурса Charter97.org.
Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнес Хан посетит Беларусь 30 января.
"30 января состоится визит в Беларусь европейского комиссара по европейской политике соседства Йоханнеса Хана", - сообщил interfax.by начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик на брифинге в четверг в Минске.
В рамках визита, добавил он, планируются встречи Хана с руководством правительства и министерства иностранных дел страны.
По словам Мирончика, будут обсуждены актуальные вопросы «сотрудничества» и «политического диалога» с Евросоюзом.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org находится здесь.