Домрачева: На любой трассе всегда приходится выкладываться по максимуму 12 25.01.2018, 12:57

Дарья Домрачева

Фото: Laurent Salino/Agence Zoom/Getty Images

Белорусская биатлонистка рассказала о подготовке к Олимпиаде в Пхенчхане.

«На этом этапе Кубка мира (речь идет об этапе в Антхольце — прим.) для меня самым главным было ощутить уверенность на лыжне, стрельбище и «отполировать» те ошибки, которые допускались в предыдущих гонках.

На любой трассе, какой бы не был рельеф, соперники сильны и всегда приходится выкладываться по максимуму. Нет ни одного старта, который прошел бы просто налегке и где не пришлось бы выворачиваться наизнанку», — сказала tribuna.com белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.