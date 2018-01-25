Украинское издание «Фактор»: «Хартии-97» нужна поддержка 25.01.2018, 12:59

Украинские журналисты призвали коллег к международной солидарности.

Украинские социально-политическое интернет-издание «Фактор» призвало поддержать - Charter97.org:

«В Беларуси сайт оппозиционного ресурса «Хартия-97» блокируют почти все операторы связи.

В «Белорусской ассоциации журналистов» отмечают, что провайдеры заблокировали оппозиционный сайт после решения министерства информации, внесшего его в список ограниченного доступа для поставщиков интернет-услуг. Ресурс доступен за пределами страны.

Редакция сайта «Хартия-97» призывает журналистов, правозащитников и своих читателей к солидарности и просит распространять информацию о блокировании и о способах ее обхода. В заявлении редакции говорится, что блокирование самого посещаемого независимого сайта наносит очередной удар по свободе слова в Беларуси и журналисты «Хартии-97» будут защищать сайт всеми возможными способами, в том числе - на международном уровне.

«Фактор» выступает против давления на независимые СМИ в том числе на информационный ресурс Charter97.org. Блокировка недопустима. Призываем коллег поддержать издание «Хартия-97».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org находится здесь.