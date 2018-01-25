В Минске сотни людей пришли проститься с Михаилом Анемподистовым 1 25.01.2018, 13:10

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Создателя «Народного альбома» и хитов 1990-х похоронят на Чижовском кладбище.

В Минске сотни людей пришли проститься с поэтом и художником Михаилом Анемподистова, пишет nn.by.

Гражданская панихида проходит в культурном пространстве на улице Октябрьской. Создателя «Народного альбома» и хитов 1990-х похоронят на Чижовском кладбище.

Михаил Анемподистов умер вчера, 24 января, после инсульта. Ему было 53 года.