В Иерусалиме начались работы по переносу консульства США 25.01.2018, 13:17

Часть дипломатического имущества уже перевезена.

Консульство США в Иерусалиме начало перевозить часть имущества в здание бывшего отеля "Эден", расположенного в столичном квартале Арнона. Информация о закрытии бутикового отеля и его продаже властям США впервые опубликована агентством новостей "Хадашот 2", сообщает newsru.co.il.

Здание будущего консульства расположено в пяти минутах ходьбы от отеля "Дипломат", в котором планируется разместить посольства США после его переноса из Тель-Авива в Иерусалим.

Напомним, что вице-президент США Майкл Пенс заявил в ходе недавнего визита в Израиль, что перенос посольства будет осуществлен до конца 2019 года.

Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников накануне визита Пенса в Израиль писала, что посольство США будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим в 2019 году. Хотя, как отмечалось в публикации, ранее предполагалось, что этот перенос не будет осуществлен до конца каденции президента Дональда Трампа.

Речь изначально шла о строительстве совершенно нового здания посольства в Иерусалиме. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон говорил, что для реализации такого амбициозного проекта потребуется не менее трех лет. Однако позже Госдепартамент утвердил более скромный план перестройки здания консульства США в иерусалимском районе Арнона. Это значительно снизит сумму затрат и позволит послу США Дэвиду Фридману уже в 2019 году переехать в новое посольство.

В статье Марка Ландлера в The New York Times говорилось, что 18 января Тиллерсон обратился к Трампу с просьбой дать больше времени на перестройку консульского здания в Иерусалиме, чтобы повысить меры безопасности, и получил согласие президента.

17 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, находившийся с официальным визитом в Индии, во время встречи с израильскими журналистами заявил, что американское посольство будет перенесено в Иерусалим гораздо быстрее, чем думают многие. "По моей твердой оценке, это будет сделано уже в 2018 году", – сказал глава правительства. Но уже на следующий день американский президент Дональд Трамп заявил, что в 2018 году перенос посольства не состоится.

Пока неясно, когда будет включено в комплекс нового посольства США здание отеля "Дипломат", расположенное по-соседству. В декабре прошлого года генеральный директор министерства абсорбции Алекс Кушнир заявил редакции NEWSru.co.il, что он не уполномочен комментировать информацию о переносе посольства США, однако до июня 2020 года действует жесткий договор об аренде отеля "Дипломат", в котором проживают пожилые репатрианты. В 2014 году здание, расположенное рядом с американским консульством в Иерусалиме, было приобретено властями США. В связи с этим в последние годы циркулируют слухи о возможности использования здания отеля для размещения в нем посольства США после его переноса из Тель-Авива.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп выступил со специальным заявлением о статусе Иерусалима, а также объявил о намерении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Он заявил, что поручил госдепартаменту начать подготовку к переносу посольства в Иерусалим. При этом Трамп уточнил, что в настоящий момент им продлено действие указа, замораживающего еще на полгода реализацию закона о переносе посольства.