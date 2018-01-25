Представитель таможни: Лимит на посылки снизим после РФ и Казахстана 6 25.01.2018, 13:21

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Что будет в ближайшее время с нормой на «бесплатную посылку до 22 евро»?

В ближайшее время ожидается официальное опубликование решения ЕАЭС, касающееся снижения порога беспошлинного ввоза товаров в России и Казахстане. Решение вступит в силу через год после публикации. Лимит покупок с доставкой из-за границы будет снижен с 1000 евро сначала до 500 евро, а еще через год — до 200 евро. Белорусам остается смотреть за этими реформами с завистью, пишет onliner.by.

Действующий в стране лимит в 22 евро в ближайшее время не изменится, хотя слухи ходят.

— Нормы в России и Казахстане на самом деле скоро будут снижены. Как только это случится, мы сможем начать обсуждение собственных лимитов, — уточнил начальник главного управления организации таможенного контроля Дмитрий Коваленок.

В ГТК уточнили, что с момента уменьшения лимита до 22 евро объем посылок не снизился — прекратился ввоз массовых партий товаров.

— Раньше около 400 человек получали более 100 посылок в год. Сейчас эта цифра в 6 раз меньше, все эти лица под контролем, — уточнил Дмитрий Коваленок. — Что касается денег, то в прошлом году физические лица заплатили 3,7 млн рублей пошлин от получения посылок. Или около 33 копеек за одну пересылку.

Таможенники подчеркнули, что не могут решать вопрос изменения порога на международные посылки самостоятельно:

— Надо в целом смотреть на экономику. Точка зрения ГТК? Она могла бы быть, если бы мы знали позицию всех остальных министерств.