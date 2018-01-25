Рада БНК: Свободу «Хартии'97»! 25.01.2018, 13:26

Белорусский Национальный Конгресс выступил в поддержку сайта Charter97.org.

Специальное заявление Рады БНК опубликовала пресс-служба Белорусского Национального Конгресса:

- Режим Лукашенко заблокировал доступ к самому популярному независимому информационному ресурсу страны - «Хартии'97».

В течение последних 20 лет власти Беларуси последовательно боролись со свободой слова. Закрывались СМИ, блокировался доступ к сайтам, журналистов бросали в тюрьмы, лишали аккредитации, штрафовали, убивали, вынуждали покинуть территорию страны из-за угрозы репрессий.

Блокировкой «Хартии'97» нанесен очередной удар по свободе слова в Беларуси. Уверены, что это связано с профессиональной работой журналистов сайта, объективным освещением событий в стране и регионе и страхом режима перед возможной волной протестов в связи с ухудшением экономической ситуации.

Блокировка доступа к «Хартии'97» ставит под еще большую угрозу безопасность страны. Сайт является лидером в информационном противостоянии с Россией. Решение властей свидетельствует о том, что медиапространство Беларуси полностью отдается под контроль соседнего государства.

Рада БНК

- выражает свою поддержку и солидарность с редакцией сайта «Хартия'97»;

- требует от властей Республики Беларусь немедленной отмены блокировки доступа к сайту «Хартия'97»;

- выражает решительный протест против действий властей Республики Беларусь, направленных на преследование журналистов и ограничение доступа к независимым СМИ на территории страны;

- требует от властей Республики Беларусь обеспечения свободы слова, гарантированной как Конституцией Республики Беларусь, так и международными соглашениями, подписанными Республикой Беларусь;

- призывает все политические силы Беларуси поддержать сайт «Хартия'97» и задействовать свои возможности, в том числе и на международном уровне, для давления на режим с целью прекращения преследования независимых СМИ и репрессий против журналистов;

- призывает руководство демократических стран активно воздействовать на власти Республики Беларусь с целью уважения к свободе слова и прекращения репрессий против журналистов.

Свободу «Хартии'97»!

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.