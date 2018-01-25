Евро снова подорожал на торгах в Минске 25.01.2018, 13:33

На валютных торгах 25 января белорусский рубль снизился к евро и российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подешевел на Br0,0061 до Br1,9741 (24 января - Br1,9802 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0113, его курс составил Br2,4507 (24 января - Br2,4394 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0175 до Br3,5293 за 100 российских рублей (24 января - Br3,5118 за 100 российских рублей).