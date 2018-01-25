Парламент Болгарии отклонил вотум недоверия правительству 25.01.2018, 13:43

Большинство депутатов проголосовало за действующий состав кабинета министров.

Болгарский парламент не поддержал вотум недоверия правительству из-за отсутствия прогресса в борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает Reuters.

103 депутата из 240-местного парламента поддержали вотум недоверия правительству Бойко Борисова, в то время как 131 депутат выступил против него.

Болгария, которая сейчас председательствует в Европейском Союзе, является наиболее коррумпированным государством-членом ЕС согласно рейтингу восприятия коррупции Transparency International 2016 года.

Оппозиция обвинила правительство в том, что оно почти ничего не сделало с момента вступления в должность в мае прошлого года, чтобы наказать высокопоставленных коррумпированных чиновников, а принятое антикоррупционное законодательство не принесло необходимых результатов.

Европейская комиссия неоднократно упрекала Болгарию в неспособности искоренить взяточничество и в очень медленном процессе перестройки судебной системы.