В Мингорисполком подана заявка на шествие и митинг 25 марта 25.01.2018, 13:51

Фото: racyja.com

Сбор участников запланирован 25 марта в 14 часов на площади Якуба Коласа.

Представители оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия Белорусской Народной Республики подали заявку в Минский горисполком на шествие и митинг 25 марта, передает «Радыё Свабода».

Мероприятие заявлено от имени ряда политических партий и общественных организаций. В их числе Партия БНФ, Белорусский христианская демократия, ОГП, движение «За свободу», Белорусская социал-демократическая громада Станислава Шушкевича, Белорусская социал-демократическая партия (Громада) Валентины Вешторт, Белорусская социал-демократическая партия (Народная Громада) Николая Статкевича, независимый профсоюз РЭП, «Белорусское движение», организация «Действие», гражданская кампания «Европейская Беларусь», движение солидарности «Разам».

Как сообщил сопредседатель БХД Павел Северинец, сбор участников запланирован 25 марта в 14 часов на площади Якуба Коласа. От 14.45 до 16.00 организаторы хотят провести шествие по проезжей части проспекта Независимости, а до 18.00 - митинг-концерт на площади Свободы.

Согласно нормам белорусского законодательства, ответ должны дать не позднее, чем за 5 дней до начала акции. В прошлом году минские власти нарушили эту процедуру, затянув с оглашением решения до последнего момента.

В этом году заявка подана за два месяца до юбилейной даты - 100-летия БНР.