Грибаускайте оценила шансы Украины стать членом Евросоюза: Все реально

Грибаускайте оценила шансы Украины стать членом Евросоюза: Все реально1
- 25.01.2018, 14:03
Вступление Украины в ЕС зависит от украинцев и окна возможностей, которое может открыться на повороте истории.
Президент Литвы Даля Грибаускайте считает реальными шансы Украины стать членом Европейского Союза, пишет zn.ua.
В интервью литовскому телевидению она напомнила, что в Литве не могли представить, что через десять лет после начала переговоров о членстве в ЕС страна будет полноправным членом.
"Я думаю, что это реально для любой страны. Все зависит от ее внутреннего развития, внешних обстоятельств и от политического окна, которое открывается на крыльях истории", - сказала Грибаускайте.
При этом она отметила важность мобилизации всех сил для достижения подобных целей. "Для украинского народа эта надежда должна оставаться. Наш долг - помочь им достичь своих целей", - сказала президент Литвы.
По данным опроса КМИС, в сентябре 2017 года на референдуме о вступлении в Европейского Союза приняли бы участие 75% всех, кто имеет право голоса и проживает на свободных от русских оккупантов территориях, и поданные голоса распределились бы следующим образом: за вступление в ЕС - 77% голосов, против - 23%.