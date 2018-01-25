Грибаускайте оценила шансы Украины стать членом Евросоюза: Все реально 1 25.01.2018, 14:03

Даля Грибаускайте

Вступление Украины в ЕС зависит от украинцев и окна возможностей, которое может открыться на повороте истории.

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает реальными шансы Украины стать членом Европейского Союза, пишет zn.ua.

В интервью литовскому телевидению она напомнила, что в Литве не могли представить, что через десять лет после начала переговоров о членстве в ЕС страна будет полноправным членом.

"Я думаю, что это реально для любой страны. Все зависит от ее внутреннего развития, внешних обстоятельств и от политического окна, которое открывается на крыльях истории", - сказала Грибаускайте.

При этом она отметила важность мобилизации всех сил для достижения подобных целей. "Для украинского народа эта надежда должна оставаться. Наш долг - помочь им достичь своих целей", - сказала президент Литвы.

По данным опроса КМИС, в сентябре 2017 года на референдуме о вступлении в Европейского Союза приняли бы участие 75% всех, кто имеет право голоса и проживает на свободных от русских оккупантов территориях, и поданные голоса распределились бы следующим образом: за вступление в ЕС - 77% голосов, против - 23%.