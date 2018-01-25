«Вы сами назначаете цену за квартиру, а собственник решает, продать ли вам жилье» 1 25.01.2018, 14:15

Странная схема или новое веяние на рынке?

На какие только ухищрения не идут некоторые собственники, чтобы побыстрее продать квартиру: пишут объявления, красочности и образности которых мог бы позавидовать Тургенев, предлагают в нагрузку разработанный дизайн-проект, делают 3D-туры и оставляют в помещениях всю мебель и бытовую технику, пишет onliner.by.

Но человеческая смекалка способна на большее. Теперь известно, как можно выжать максимальную цену за «двушку»: надо организовать конкурс, на котором люди будут сами назначать цену за видный объект. Именно так сейчас продают одну из квартир в «сталинке» в центре города.

Внимание привлекает в первую очередь цена — 53-метровую «двушку» на улице Карла Маркса предлагают за $75 500 по курсу. Но такие сладкие цифры — лишь видимость. «Продается двухкомнатная квартира в элитном квартале г. Минска («сталинка»). Потолки 3,2 м. Парковочные места, во дворе шлагбаум. Есть техэтаж. Въезд во двор с улицы Володарского — шлагбаум. Капремонт здания в 2012 году. Конкурсная продажа. Цена стартовая. Звоните, записывайтесь на осмотр, вносите свои предложения», — предлагает риелтор.

С аукционами по продаже квартир, которые регулярно проводят застройщики при помощи Минского городского центра недвижимости, минчане уже знакомы — вносишь деньги (которые тебе вернутся, если ты не станешь победителем), торгуешься до потери пульса, а потом выкупаешь квартиру или уходишь домой ни с чем. Все прозрачно и происходит на глазах друг у друга. Если претендентов, кроме тебя, больше нет, забираешь жилье по стартовой цене плюс 5%.

Но в этом случае все происходит не так. Журналисты выяснили, что значит приобрести квартиру посредством «конкурсной продажи». По заверениям риелтора, в жилье никто не прописан и оно полностью готово к сделке.

— Конкурсная продажа подразумевает под собой то, что вы смотрите объект недвижимости и сами назначаете за него цену. И так же поступают все желающие. А потом собственник выбирает наилучшее предложение для себя. Конкурс будет назначен ориентировочно в середине следующего месяца.

— То есть $75 500 — это заниженная цена.

— Да, это первоначальная цена.

— Получается, до середины следующего месяца я нахожусь в неведении?

— Когда мы проводим показы, мы предлагаем людям заполнить оферту, в которой будет указана желаемая цена и которую я потом буду показывать собственнику. Но официальное предложение вы делаете у нас в офисе, его мы никому не разглашаем, даже собственнику. Но предварительные результаты я вам могу сказать, они на бумаге и доступны для всех. А как будет по факту — станет известно во время конкурса.

— Предварительные результаты — это суммы, которые предлагают конкуренты? Их вы мне назовете на месте во время осмотра квартиры?

— Да. Одни, например, предлагают $86 000, другие — $120 000.

— А как понять: действительно ли есть эти предложения с такими суммами или вы просто набиваете цену для клиента и на самом деле $120 000 никто не предложил?

— Люди называют цену на показе, но это же не обязывает их купить, а собственника продать. Предварительным результатам вы можете верить или не верить. Но в официальное предложение вы впишете свою сумму. Мы не настроены на то, чтобы вас обмануть. Есть сумма, которую вы готовы заплатить, — вы пишите ее, а собственник потом выбирает. Вы сами принимаете решение.

— А как я узнаю результат конкурса? Это будет публично озвучиваться?

— Вы, если будете участвовать в конкурсе, можете прийти в офис и увидеть все своими глазами. Это не аукцион, на котором вы сидите и торгуетесь друг с другом. Здесь вы назначили цену, за которую готовы купить, и все, менять ее нельзя. Перебить цену ставкой выше нельзя. Вы сразу должны назначить ту сумму, за которую готовы будете купить, потому что торгов у нас нет. Если вы начнете потом после конкурса повышать цену, я не знаю, что будет: таких случаев не было.

— А это вообще законно?

— Конечно.

Такая схема очень далека от той, к которой привыкли продавцы и покупатели. А вы бы согласились участвовать в конкурсе по покупке квартиры?