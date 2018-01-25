Шумченко о «Хартии-97»: Половина наших побед – результат работы СМИ 25.01.2018, 14:25

Анатолий Шумченко

Фото: Facebook

Лидер предпринимателей выразил солидарность с сайтом Charter97.org.

«Сейчас, когда блокируют сайт «Хартии-97», выражая свою гражданскую позицию, скажу, что … интересы простых людей, за которых борюсь, выше всего», - написал в «Фейсбуке» лидер РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.

«Я вижу результат работы, степень влияния и помощи СМИ в своей работе - их роль в наших победах минимум 50%!

Когда уничтожают СМИ, мы все становимся более уязвимы и беззащитны. Бороться со СМИ бессмысленно, особенно в 21 веке.

В своей гражданской позиции поддержу коллектив «Хартии-97» и пожелаю им стойкости духа и сил!

И еще, нужно помнить добрые дела - в 2005 году Дмитрий Бондаренко со сломанной рукой стоял на Октябрьской площади с моим портретом в то время, когда я сидел в тюрьме за организацию акций протеста предпринимателей.

Таким образом он выражал гражданскую позицию против произвола и поддерживал меня и моих близких.

У нас должна быть гражданская позиция, чтобы было будущее!

Никто не забыт, ни что не забыто!»

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.