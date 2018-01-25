Как пенсионерка попалась на удочку «фирмачей» из Бреста 4 25.01.2018, 14:34

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Однажды раздался звонок на домашний телефон.

Жительница города Чаусы Надежда Алексеевна Щемелева рассказала «Народной Воле», как брестские коммерсанты зарабатывают на пенсионерах.

Надежда Алексеевна говорит, что во многом в сложившейся ситуации она виновата сама, но считает, что должна предостеречь остальных людей, которые тоже могут поддаться на уловку брестской фирмы.

«Однажды раздался звонок на домашний телефон, — рассказывает она. — Мужчина представился сотрудником брестской фирмы, которая продает ортопедические то ли стельки, то ли вставки. Сообщил, что в нашем районном центре такого-то числа в таком-то месте состоится их презентация. Пригласил на мероприятие. Я обычно с настороженностью отношусь к такого рода «презентациям», но у меня сколиоз позвоночника, артрит коленного сустава, мне очень сложно передвигаться. Собеседник по телефону сообщил, что их стельки — лечебные, мол, помогут мне излечиться от недуга. Добавил, что на презентации выступит доцент медицинских наук, который подробно расскажет о целебных свойствах товара».

Женщина не исключает, что во время мероприятия, которое она посетила, на нее воздействовали гипнозом.

«Я, человек с высшим образованием, подписала этот договор, как в тумане, — продолжает Надежда Алексеевна. — Заманивали очень просто — при заключении договора во время презентации стельки стоили 180 рублей, в Бресте — уже 300. У меня при себе было только 15 рублей, но оформили товар в рассрочку. Приезжаю домой, начинаю читать инструкцию и узнаю, что мне продали стельки от потливости ног. О каком здесь «исцелении» можно говорить? Более того! Поскольку товар оформлен в рассрочку, то я должна выплатить за стельки 300 рублей. Кстати, договор можно было расторгнуть, но для этого нужно было ехать в Брест. Я еле передвигаюсь, поэтому просто позвонила в фирму и попросила дистанционно расторгнуть договор. Заявление могла прислать по почте. Естественно, фирма отказала в этом и пригрозила, что будет подавать в суд, если откажусь оплачивать товар».

После этого 70-летняя пенсионерка обратилась в милицию, но пока что её проблема осталась нерешенной.

Кстати, Надежда Щемелева, как оказалось, не одинока: претензии к этой фирме, ООО «Трибунькофф», предъявляют люди из разных городов Беларуси. Например, данную компанию упоминают в паблике сети Вконтакте «Недобросовестные работодатели и фирмы Бреста», где пользователи обвиняют её представителей в навязывании товаров и услуг.

Фирма зарегистрирована официально и развивается: набирает торговых представителей, операторов call-центра и менеджеров по продажам. Например, оплата труда специалиста по обзвону — от 350 руб. с надбавкой за продажи с конференций. Торговому представителю обещают зарплату в 800 — 1000 руб., именно он отвечает за составление договоров и оформление кредитов. Ведущему менеджеру, в чьи обязанности входит проведение конференций и управление командой торговых представителей, обещают зарплату от 1000 руб., трёхдневную рабочую неделю и полный соцпакет.

Как говорится, продажи поставлены «на коммерческий поток», и о финансовых возможностях пенсионеров здесь, видимо, думали меньше всего.

«Народная Воля» позвонила в ООО «Трибунькофф» — фирму, которая заключила договор с пенсионеркой Щемелевой. Сперва ответила девушка с приятным голосом.

— К нам обратилась пенсионерка, заключившая договор с вашей фирмой, а сейчас сожалеет об этом. Может ли она вернуть вам этот товар?

— Товар можно вернуть в течение 14 дней, при условии, что он не был в употреблении…

— Насколько нам известно, 14 дней с момента покупки уже прошли. Значит ли это, что женщина будет платить?

— Получается, что так.

— Но…

— Подождите минуточку…

Девушка передала трубку мужчине. Разговор продолжился:

— Вам не кажется, что стельки за 300 рублей — это дороговато?

— Нет.

— К нам обратилась пенсионерка, которая сожалеет о покупке стелек ценой в 300 рублей…

— А это точно были стельки? У нас нет стелек по такой цене…

— Мы этот вопрос уточним…

— Мы никого не принуждаем что-либо покупать. Если человек купил товар, значит, он ему необходим. Какие к нам могут быть претензии?

Что делать?

«Я ничего платить не собираюсь, — добавляет Надежда Алексеевна. — Сама виновата в сложившейся ситуации, но очень обидно, когда некоторые недобросовестные коммерсанты, пользуясь старостью и беззащитностью пенсионеров, стараются себе набить карман».

Кстати, представители общества защиты прав потребителей говорят, что в случае с ортопедическими вставками покупатель имеет полное право вернуть их продавцу и расторгнуть договор на основании предоставления недостоверной информации во время презентации.

Напомним, что если вы уже подписали договор и должны кому-то денег за товар, то, по закону, любой товар непродовольственной группы, если он не был в употреблении, вы вправе вернуть в течение 14 дней. Кроме того, Гражданский кодекс дает возможность признать сделку недействительной, если в суде будет доказано, что вы заключили ее под психологическим воздействием либо не обладали всей полнотой информации о товаре (услуге). Такую информацию продавец обязан предоставить, согласно ст. 7 закона о защите прав потребителей. Поэтому, если продавец отказывается в таком случае идти на контакт, вы можете смело обращаться в суд напрямую либо через общество защиты прав потребителей; причем суд должен рассмотреть дело без пошлины.

Главный совет на будущее: контактируя с торговыми представителями, не стесняясь уточнять все детали, по возможности найти время получше ознакомиться с товаром и посоветоваться с компетентными людьми, с друзьями или родственниками. Если вы чувствуете сомнения и вам кажется, что товар или услугу вам навязывают, стоит вежливо поблагодарить продавца и отказаться, либо попросить время получше ознакомиться с товаром. Информацию об ортопедических стельках лучше узнать у врача, в аптеке или в специализированном магазине.