БАЖ протестует против блокировки «Хартии-97» 25.01.2018, 14:37

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Блокировка сайта Charter97.org грубо нарушает Конституцию и международные обязательства страны.

Блокировка сайта Charter97.org — это уже второе в течение месяца решение Министерства информации об ограничении доступа на территории Беларуси до популярных информационных ресурсов, сообщает сайт «Белорусской ассоциации журналистов» baj.by.

Напомним, в декабре было принято решение о блокировке сайта «Белорусский партизан» (belaruspartisan.org).

В обоих случаях решения об ограничении свободы выражения принимались непрозрачно, без уведомления, какие именно материалы стали основанием для блокировки, в чем они нарушают законодательство. Не было на этот счет и судебного решения.

Сообщение на сайте Министерства информации о том, что на сайте «Хартия'97» (Charter97.org) была размещена информация, которая нарушает требования ст. 38 Закона «О СМИ», ничего не объясняет, так как сам перечень информации, запрещенной к распространению, очень широкий и, более того, не закрыт.

БАЖ требует от Министерства информации объяснить:

- какие именно претензии и к каким именно материалов были поводом для блокировки сайта «Хартия'97» (Charter97.org), а ранее — сайта «Белорусский партизан» (belaruspartisan.org);

- на основании каких именно решений судебных или иных органов принято решение об ограничении доступа к сайтам.

БАЖ считает блокировку сайта «Хартия'97», как и блокировку сайта «Белорусский партизан», недопустимым ограничением свободы высказывания, грубо нарушающими статьи 33 и 34 Конституции Беларуси и международные обязательства страны. «Белорусская ассоциация журналистов» обращает внимание на абсолютно непрозрачный и внесудебный характер принятия Министерство информации решений о блокировке сайтов.

Требуем от Министерства информации отменить решение о блокировке и восстановить свободный доступ к общественно-политическим сайтам Charter97.org и belaruspartisan.org.

Принято Правлением ОО «Белорусская ассоциация журналистов» 25.01.2018 года.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.