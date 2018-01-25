Гомельчанин собрал уникальную коллекцию белорусской национальной одежды 2 25.01.2018, 14:48

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Александр Никитин собирает традиционные костюмы уже пять лет.

20-летний Александр Никитин учится в Университете культуры и уже 5 лет собирает традиционные костюмы из Василевичей Речицкого района и окрестностей, передает «Белсат».

Он мечтает ввести в научный оборот термин «Василевичский костюм», так как убежден, что он сильно отличается от Речицкого и Калинковичского. За 5 лет в коллекции Александра – десятки женских и мужских сорочек, андараки (юбки – прим.), головные уборы, покрывала и рушники. В конце февраля в филиале Ветковского музея старообрядчества и народных традиций откроется выставка этнографической коллекции Александра Никитина.

Мужская сорочка г. Василевичи

О происхождении

По маме мои предки из города Василевичи. Поэтому, видимо, меня так тянет исследовать тот микрорегион.

Однажды мы с мамой приехали к родственникам в Василевичи и нашли там вышитую манишку от мужской рубашки и подол от женской. Я это забрал в город. Тогда уже промелькнула мысль в голове, что это нужно сохранить.

В 2011 году я познакомился с Гомельской «Толокой» (краеведческое молодежное сообщество – прим.), начал дружить с членами организации.

Сначала я мечтал стать археологом. Летом на каникулах попал в археологическую экспедицию под руководством Олега Макушникoва, но меня реальная археология не заинтересовала. Этим же летом я поехал с «Толокой» в этнографическую экспедицию в Хойникский район, и я понял, что меня интересует именно этнография.

Как рождалась коллекция

Ходил по бабушкам, просил подарить в коллекцию. Мы с мамой основали краеведческую группу в «Одноклассниках» «Мой город – мои Василевичи». Однажды разместил там объявление, просьбу присылать, если что-то есть тканое из этих мест. Так из Москвы пришла посылка: в ней был андарак, сорочка, платок. Я пришел к выводу, что этот костюм Василевичский не имеет отношения ни к Речице, ни к Калинковичам. Я убежден, что это именно «Василевичский костюм». Я исследую несколько деревень – Защебье, Василевичи, Новинки, Золотуха и Луки. Вот отклоняешься от этих деревень буквально на 5 км, и сразу костюм меняется. Например, местные говорят, что полосатых шерстяных андараков, как в Василевичах и окрестностях, у них никогда не было.

Воротник женской рубашки (г. Василевичи, Речицкий р-н)

Первая сорочка в коллекции Александра Никитина

Первая сорочка, как первая любовь – невозможно забыть

В 2012 году в Василевичах увидел сорочку в деревне, и мне ее подарили. Это было чувство эйфории и восторга. До этого я видел сорочки только в музее, а здесь я мог ее потрогать, прикоснуться к настоящему льну.

Я немного брезгливый человек, и мне трудно есть, например, с жирной тарелки или ложки, а в одном доме в деревне мне сказали, если съем у них рассольник – подарят сорочку. И я съел, хотя до этого никогда не ел в крестьянских домах. Очень хотелось иметь ту сорочку в коллекции.

Моральный долг

Ты понимаешь, что это культура деревенская очень быстро исчезнет. Каждый мой экспонат, как пазл в общую культурную мозаику Беларуси, как бы пафосно это не звучало. Что касается моего стремления выделить именно «Василевичский костюм» в отдельный тип костюма, то сейчас даже в Академии Наук есть понимание, что прежние границы костюмов были проведены глобально, и стоит уже выделять именно микрорегионы. Теперь задача ученых – провести другие границы.

Девичья сорочка

Мне никто не платит за экспедиции, я могу не ездить, но у меня уже появился какой-то моральный долг.

Сорочка девичья: воротник – стойка (как старые люди говорят, что «малые девки воротников не носили, ходили голошейками»), рукав – «в розы, в катки» (символ незамужней девушки), пуговицы – белая мережка с крестом, вышивка крестиком, браное ткачество. Узор на мережке – «копейки». Тканое льняное или конопляное полотно. Поясная одежда – двухполка: два куска ткани, связанные только на поясе.

Тканый подол девичьей сорочки

Девичья поясная одежда двухполка

Рукав свадебной сорочки

Свадебный костюм – по большей части белый, минимум красной вышивки, белая мережка с крестом и ромбом (символ женского начала). Эти сорочки использовались и во время похорон. Женский костюм – андарак, «каптан» (жилет – прим.) из шерсти, фартук из хлопка. Мужской костюм – брюки и рубашка.

Ворот свадебной сорочки

Свадебный венок деревни Золотуха (Калинковичский р-н)

«Завивало». Длина 6 м. Головной свадебный убор

Женский наряд

Как будет использоваться коллекция

Идет исследование и описание костюма. Вот в университетском сборнике вышла моя статья о головном василевичском уборе. Пока трудно ввести в научный оборот термин «Василевичский костюм», ведь есть уже сформированные каноны в этнографии, и их трудно нарушить. Нужны еще научные статьи об отдельных элементах костюма: сорочки, андараки, каптаны, нужно описать технику ткачества, орнаментику, пошив, процесс создания одежды и тогда, возможно, моя мечта осуществится, и появится термин «Василевичский костюм».

Костюмы белоруса, которого уже нет

Я хочу представить на выставке 4 костюма, соответствующие 4 возрастным группам: девушка до брака, свадебный наряд, женщина после венчания, старые женщины.

Хочется показать вещи того белоруса, которого уже нет. Существует колоссальная разница между традиционным, сельским белорусом и современным человеком. Они были совсем другие. Другой менталитет.

У них сильное чувство земли, очень сильная привязка к земле, очень уважительное отношение к «матери – сырой земле». Земля для традиционных белорусов – жизнь, урожай, возможность растить детей, место, где стоит дом. Она все давала, принимала к себе после смерти. Очень впечатляет отношение к работе – был просто культ труда, трудно представить себе традиционного белоруса без работы. Я видел старушек 90 лет, они ходят, сажают картошку. Особенно впечатляют полешуки – гостеприимные, открытые, добрые.

«Важно сейчас сохранить деревню в себе»

Когда заходишь в дом, который давно покинули люди и видишь их фотографии, какие-то вещи, жизнь человека – жизнь, которая уже никогда туда не вернется, все это внутри крутится, тоска появляется по этой культуре крестьянской, такая боль за народ. Деревня исчезает, все едут в город. Поэтому, сейчас важно сохранить деревню в себе.