Радио Свобода: «Хартия'97» призывает к солидарности 1 25.01.2018, 15:10

Сайт Charter97.org заблокирован в Беларуси.

В Беларуси сайт оппозиционного ресурса «Хартии'97» блокируют почти все операторы связи. Об этом сообщают редакция сайта и белорусские СМИ, передает «Радио Свобода».

В Белорусской ассоциации журналистов отмечают, что провайдеры заблокировали оппозиционный сайт после решения министерства информации, которое внесло его в список ограниченного доступа для поставщиков интернет-услуг. Ресурс доступен за пределами Беларуси.

Редакция сайта «Хартии'97» призвала журналистов, правозащитников и своих читателей к солидарности и попросила распространять информацию о блокировке и о способах ее обходить. В заявлении редакции отмечается, что блокировка самого посещаемого независимого сайта наносит очередной удар по свободе слова в Беларуси и, что журналисты «Хартии'97» будут защищать сайт всеми возможными способами, в том числе - на международном уровне.

В декабре 2017 года в Беларуси был заблокирован сайт «Белорусский партизан».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.