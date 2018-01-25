США готовы заключить привлекательное торговое соглашение с Британией после Brexit

США готовы заключить привлекательное торговое соглашение с Британией после Brexit2
- 25.01.2018, 15:11
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Великобритания остается приоритетным торговым партнером для Америки.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США готовы вести переговоры о привлекательном торговом соглашении с Великобританией после того, как страна выйдет из Европейского Союза.
Об этом американский министр заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает The Associated Press.
Мнучин заявил, что США хотят увидеть успешный переход, который будет хорошим для Британии и для рынков.
"Как только Великобритания будет готова, мы готовы заключить привлекательное соглашение", - сказал он.
Министр финансов добавил, что президент США Дональд Трамп уже заявлял, что Великобритания будет на первом месте в торговых переговорах.