СМИ: Белорусских саперов могут направить в Сирию 14 25.01.2018, 15:17

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Фото: AP

Специалистов из инженерных войск собираются в ближайшее время направить в горячую точку.

Как стало известно belsat.eu от источника из офицерского состава вооруженных сил, белорусских саперов могут командировать в Сирию для разминирования объектов.

По словам источника, пожелавшего сохранить анонимность, специалистов из инженерных войск собираются в ближайшее время направить в эту горячую точку, но официального приказа пока не поступало.

«Во время празднования Дня инженерных войск 21 января в Минске один из командиров сказал, что «наверху» просили выделить разминеров в Сирию. Это было на уровне неформальной частной беседы между офицерами. Но я считаю, что, если будет приказ из министерства, выбранных людей туда загонят», – говорит источник.

Также источник обращает внимание на то, что ранее белорусские специалисты уже работали в Сирии на техническом обслуживании комплексов противовоздушной обороны. Вероятно, речь идет о комплексах С-300.

«Тогда они ехали не по контракту, поездка была оформлена как командировка. Знаю точно, так как это были люди из моей части. Думаю, на этот раз будет аналогично», – добавляет собеседник.

Пресс-служба Минобороны Беларуси ситуацию не комментирует, в Управлении инженерных войск сведения о командировке в Сирию не подтверждают, но и не опровергают.