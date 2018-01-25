закрыть
25 января 2018, четверг, 21:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Аркадий Бабченко выразил солидарность с «Хартией-97»

4
  • 25.01.2018, 15:26
  • 1,399
Аркадий Бабченко
Фото: Гордон

Известный российский журналист призвал к поддержке сайта Charter97.org.

Ответить на преследование белорусскими властями сайта Charter97.org призвал в «Фейсбуке» известный российский журналист Аркадий Бабченко:

«В Беларуси заблокировали «Хартию-97». Один из самых известных русскоязычных правозащитных сайтов в мире. Двадцать лет давили, подвергали уголовному преследованию, сажали в тюрьму, убили основателя сайта Олега Бебенина. Наконец, заблокировали.

Предлагаю в качестве привета товарищу Лукашенко всем подписаться на страничку «Хартии» в «Фейсбуке».

А также задружиться с главным редактором Натальей Радиной.

Вот такой вот будет наш ответ.

Ну и репост, конечно же.

Спасибо».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.


популярное за неделю