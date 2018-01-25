Аркадий Бабченко выразил солидарность с «Хартией-97»4
- 25.01.2018, 15:26
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Известный российский журналист призвал к поддержке сайта Charter97.org.
Ответить на преследование белорусскими властями сайта Charter97.org призвал в «Фейсбуке» известный российский журналист Аркадий Бабченко:
«В Беларуси заблокировали «Хартию-97». Один из самых известных русскоязычных правозащитных сайтов в мире. Двадцать лет давили, подвергали уголовному преследованию, сажали в тюрьму, убили основателя сайта Олега Бебенина. Наконец, заблокировали.
Предлагаю в качестве привета товарищу Лукашенко всем подписаться на страничку «Хартии» в «Фейсбуке».
А также задружиться с главным редактором Натальей Радиной.
Вот такой вот будет наш ответ.
Ну и репост, конечно же.
Спасибо».
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.
Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.