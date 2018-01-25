Трамп прибыл в Швейцарию на Давосский форум 1 25.01.2018, 15:38

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Фото: AFP

На Всемирном экономическом форуме президент США проведет два дня.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Швейцарию с двухдневным визитом на Всемирный экономический форум в горнолыжном курорте Давос. Белый дом сообщил, что Трамп планирует использовать поездку для "продвижения интересов американского бизнеса" и подтверждения "приверженности США глобальному экономическому росту". Об этом передает «Радио Свобода».

Вертолет с президентом США Дональдом Трампом Marine One ("Морской пехотинец – 1") совершил посадку на площадке у отеля "Интерконтиненталь-Давос" после 45-минутного перелета из Цюриха. Как сообщает корреспондент, находящийся в пуле президента США, перелет от Цюриха происходил через заснеженные Альпы и покрытые соснами склоны. Несколько вертолетов с сопровождающими лицами, сотрудниками службы безопасности и прессой пролетели над маленькими деревнями и лыжными подъемниками возле Цюриха. С борта вертолета открывался "захватывающий вид на горные вершины", сообщает журналист из пула президента США.

Вертолеты с американской делегацией во время перелета из Цюриха в Давос

25 января у Трампа состоится несколько встреч, в том числе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Ожидается также, что президент примет участие в приеме с мировыми лидерами и частном ужине с руководителями европейских компаний, которые ведут бизнес в Соединенных Штатах. Об этом сообщил главный экономический советник Трампа Гэри Кон.