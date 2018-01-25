RFI написал о блокировке «Хартии-97» 25.01.2018, 15:49

«Международное радио Франции» обратило внимание на блокировку Сharter97.org.

Министерство информации Беларуси приняло решение заблокировать оппозиционный сайт «Хартия-97». Об этом говорится в официальном тексте, опубликованном на сайте ведомства. Известно о блокировке ресурса стало еще в среду, 24 января, но министерство подтвердило информацию лишь в четверг, пишет ru.rfi.fr.

Блокировка происходит только на территории Беларуси. Из других стран сайт открывается.

Журналисты издания накануне призвали коллег как можно шире распространить информацию о блокировке «Хартии-97».

«Блокировкой самого посещаемого независимого сайта нанесен очередной удар по свободе слова в Беларуси. 20 лет с нами боролись власти путем различных репрессий: от блокировок до арестов и убийств журналистов. Мы будем защищать сайт "Хартии" всеми доступными способами, в том числе на международном уровне», — говорится в заявлении редакции.

«20 лет нас блокировали, подвергали уголовному преследованию, сажали в тюрьму, убили основателя сайта Олега Бебенина. Сейчас трусливо заблокировали во внесудебном порядке и без объяснения причин. Наверняка, только "Хартией" они сейчас не ограничатся. Но ничего у них не выйдет. Мы еще повоюем», — пообещала главный редактор «Хартии-97» Наталья Радина.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.