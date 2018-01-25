Стало известно, сколько белорусские автомобилисты заплатили по «письмам счастья» 7 25.01.2018, 15:54

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Фото: abv.by

За год белорусы в среднем получают около миллиона «писем счастья».

Как рассказали tut.by в Министерстве финансов, за прошлый год автомобилисты заплатили 9,1 миллиона рублей (4,5 миллиона долларов) штрафов за превышение скорости, зафиксированные только камерами фиксации скорости. Минимальный штраф за превышение скорости, зафиксированное камерой, равен 12,25 рубля (0,5 базовой величины). По данным на 5 января, на белорусских дорогах установлено 364 стационарные камеры фиксации скорости.

— С учетом того, что эти штрафы не имеют целевого направления, они направляются на финансирование общих расходов бюджета, — отметили в Минфине.

Напомним, ранее ГАИ МВД заявляла, что за год белорусы в среднем получают около миллиона «писем счастья». При этом около 85−90% штрафов по Минску на сегодняшний момент взыскиваются.

— Когда эта система внедрялась, были опасения, что эффективность меры будет очень низкой. Но я должен сказать, что наши граждане серьезно подходят к уплате штрафов. То есть нарушают, но готовы за это нести ответственность. В 10−15% случаев штрафы взыскивают в принудительном порядке. Если каким-то образом вы не получили извещение о штрафе (плохо работает почта, вы не живете по месту прописки) и в курсе, что нарушили, лучше лишний раз осведомитесь на сайте о наличии правонарушения или его отсутствии, — сказал начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МВД Александр Занимон.