Украинская служба «Радио Свобода»: В Беларуси заблокировали доступ к крупнейшему оппозиционному сайту 25.01.2018, 16:00

Журналисты призвали к солидарности с Сharter97.org.

Министерство информации Республики Беларусь 24 января ограничило доступ к информационному ресурсу Сharter97.org («Хартыя'97»), сообщает украинская служба «Радио Свобода».

Решение, как говорится в официальном сообщении, принято на основании статьи закона «О средствах массовой информации», который «запрещает публиковать информацию от имени незарегистрированных или ликвидированных организаций, пропаганду экстремизма или другую информацию, которая может нанести ущерб национальным интересам».

«Блокировкой самого посещаемого независимого сайта нанесен очередной удар по свободе слова в Беларуси. 20 лет с нами боролись путем различных репрессий. Мы будем защищаться, в том числе на международном уровне», - заявила редактор сайта Наталья Радина.

«Это второй подряд случай блокировки одного из самых популярных белорусских общественно-политических интернет-ресурсов. И второй подряд пример абсолютно непрозрачных действий Мининформации. Аплодирую Мининформу, который делает все, чтобы разрушить усилия МИД по налаживанию отношений с Западом. Власть в Беларуси не только готова к цензуре, но и без особых колебаний прибегает к ней», - прокомментировал ситуацию председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец.

14 декабря 2017 министерство информации Беларуси заблокировало доступ к сайту «Белорусский партизан» (belaruspartisan.org), основателем которого был убитый в Киеве журналист Павел Шеремет.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.