Латвия готовит новые санкции против РФ на основе «закона Магнитского» 1 25.01.2018, 16:10

В список включены 49 россиян, обвиняемых в нарушениях прав человека.

Латвийский парламентский комитет одобрил законопроект о включении в черный список 49 россиян, обвиняемых в нарушениях прав человека.

Об этом сообщает EUobserver.

Список утвержден на основании так называемого «закона Магнитского», принятого ранее в США, Великобритании, Канаде, Литве и Эстонии. Законопроект теперь должны утвердить в парламенте.

«Целевые санкции против чиновников намного лучше, чем эта старая технология введения санкций против страны», - заявил в Давосе британский правозащитник Билл Браудер, который работал с Сергеем Магнитским.

Фонд Браудера Hermitage раскрыл махинации в размере $230 млн, которыми занимались российские чиновники десять лет назад.

Напомним, в январе Литва запретила въезд 49 гражданам РФ на основании «закона Магнитского».