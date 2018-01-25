Латвия готовит новые санкции против РФ на основе «закона Магнитского»1
- 25.01.2018, 16:10
В список включены 49 россиян, обвиняемых в нарушениях прав человека.
Латвийский парламентский комитет одобрил законопроект о включении в черный список 49 россиян, обвиняемых в нарушениях прав человека.
Об этом сообщает EUobserver.
Список утвержден на основании так называемого «закона Магнитского», принятого ранее в США, Великобритании, Канаде, Литве и Эстонии. Законопроект теперь должны утвердить в парламенте.
«Целевые санкции против чиновников намного лучше, чем эта старая технология введения санкций против страны», - заявил в Давосе британский правозащитник Билл Браудер, который работал с Сергеем Магнитским.
Фонд Браудера Hermitage раскрыл махинации в размере $230 млн, которыми занимались российские чиновники десять лет назад.
Напомним, в январе Литва запретила въезд 49 гражданам РФ на основании «закона Магнитского».