Наталья Радина на «Радыё Рацыя»: Мы готовы защищать сайт «Хартия'97» 25.01.2018, 16:18

Наталья Радина

Cайт Сharter97.org призывает журналистов, правозащитников и читателей к солидарности.

Министерство информации Беларуси заблокировала доступ к странице Charter97.org. Главный редактор сайта Наталья Радина это объясняет популярностью сайта, мол, власти опасаются, что на День Воли вернется активность протестов, как весной, и начали зачищать информационное пространство. Но редакция сайта готова защищаться, передает «Радыё Рацыя»:

- Мы обращаемся в правозащитные организации, Комитет защиты журналистов, ОБСЕ, МИДы европейских государств, евроструктуры с призывом повлиять на власти Беларуси и призвать их прекратить давление на свободу слова в Беларуси.

Бесконечными потоками идут звонки, письма, сообщения из-за блокирования «Хартии'97». Видимо, Лукашенко знает реальную ситуацию в экономике, если он решился на такой шаг, написала Наталья Радина после блокировки сайта в социальных сетях.

В социальных сетях также развернулась акция солидарности, к которой призывает ряд организаций.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.